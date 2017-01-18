報導啞吧說話 陸報社致歉
大陸《內江晚報》日前在一則報導中，出現啞巴說話的情景，在網上引起瘋傳熱議，《內江日報》18日晚對此事發出致歉聲明，表示「記者、編輯責任心缺失，把關不嚴」，並已對相關責任人員嚴肅處理，杜絕類似錯誤再度發生。
《內江日報》日前在一篇報導中提及：「『這新被子好暖和，晚上蓋著一定很舒服！』日前，市中區三八街46號居民趙全貴從社區網格員手中接過被子後滿意地說。據了解，今年62歲的趙全貴是一名啞吧，一直未成家，生活比較困難...。」
報導中出現明顯的啞巴說話的矛盾錯誤，對此該報18日發出致歉聲明，指出「由於記者、編輯責任心缺失，把關不嚴，導致2017年1月10日《內江晚報》第6版《蓋新被穿新衣，31戶困難居民溫暖過冬》一文中出現『啞吧說話』細節失實，在讀者中造成了不良影響。報社對此高度重視，按照制度對相關責任人員進行了嚴肅處理，並將引以為戒，舉一反三，加強能力建設。真誠感謝社會各界對《內江晚報》的監督，我們一定深刻汲取教訓，全力整改，杜絕類似錯誤再度發生」。
(旺報)
關鍵字：啞吧《內江晚報》
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