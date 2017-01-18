涉封殺文藝界黑名單 韓檢申請逮捕部長
南韓「總統親信門」獨立檢察組，今天以涉嫌濫用職權、妨礙行使權力等為由，對涉及「文藝界黑名單」案的前青瓦台秘書室室長金淇春和文化體育觀光部長趙允旋申請逮捕令。
這是申請逮捕三星副會長李在鎔後，調查總統朴槿惠親信干政醜聞的南韓獨立檢察組，再度出手申請逮捕涉案高官。
南韓文藝界黑名單，是指把所謂的「左翼人士」排除在政府補助範圍外，被列入這份黑名單的藝人共計9473人，其中包括著名導演金基德、朴贊郁，演員金惠秀、宋康昊、河智苑等。
南韓「聯合新聞通訊社」指出，金淇春被懷疑於2013年8月至2015年2月在青瓦台秘書室長任內統籌指揮黑名單的制定、管理和實施。
趙允旋則涉嫌於2014年6月至2015年5月在總統府擔任政務首席秘書期間，參與制定黑名單。
獨檢組認為，在金淇春和趙允旋的指示下，青瓦台政務首席秘書室制定黑名單，然後由教育文化首席秘書室下達到文化體育觀光部付諸實施。1060118
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。