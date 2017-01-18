涉封殺文藝界黑名單 韓檢申請逮捕部長

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南韓「總統親信門」獨立檢察組，今天以涉嫌濫用職權、妨礙行使權力等為由，對涉及「文藝界黑名單」案的前青瓦台秘書室室長金淇春和文化體育觀光部長趙允旋申請逮捕令。

這是申請逮捕三星副會長李在鎔後，調查總統朴槿惠親信干政醜聞的南韓獨立檢察組，再度出手申請逮捕涉案高官。

南韓文藝界黑名單，是指把所謂的「左翼人士」排除在政府補助範圍外，被列入這份黑名單的藝人共計9473人，其中包括著名導演金基德、朴贊郁，演員金惠秀、宋康昊、河智苑等。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，金淇春被懷疑於2013年8月至2015年2月在青瓦台秘書室長任內統籌指揮黑名單的制定、管理和實施。

趙允旋則涉嫌於2014年6月至2015年5月在總統府擔任政務首席秘書期間，參與制定黑名單。

獨檢組認為，在金淇春和趙允旋的指示下，青瓦台政務首席秘書室制定黑名單，然後由教育文化首席秘書室下達到文化體育觀光部付諸實施。1060118

(中央社)