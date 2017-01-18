日飯店拒撤否認大屠殺書籍 陸方反彈

我要評比

日本連鎖飯店集團執行長著書否認南京大屠殺，並將這部著作放在飯店房內供住客翻閱，引發中國大陸民眾強烈反彈，大陸官員也就此事發表評論。

法新社與美聯社報導，總部位於東京的連鎖飯店集團APA執行長元谷外志雄，以筆名藤誠志寫書，否認1937年南京大屠殺；大陸稱這場屠殺發生的6週間，日軍在當地肆無忌憚地姦殺擄掠，造成30萬人喪命。

網友KatAndSid本週在社群網站上傳影片，拍攝英文版「理論近現代史學」的部分章節，書中稱1937年這場屠殺是大陸捏造的「虛構」事件。影片在社群媒體上掀起軒然大波，大陸官員也不得不回應。

大陸外交部發言人華春瑩昨天表示，這本書「再次顯示日本國內部分勢力不願正視歷史，甚至企圖否認並歪曲歷史」。

日本官房長官菅義偉則拒絕直接對這次風波置評，僅說日中兩國應放眼未來。

菅義偉今天在例行記者會簡報中告訴記者：「我們必須以長遠的眼光處理全球共同面臨的挑戰，而非過度關注我們不幸的歷史。」

APA集團昨天也表示，不會從數百間房中撤掉這些書籍，並說這本出版物「並不是要針對任何特定政府或國家，而是希望讓讀者學到以事實為根據、對近現代歷史的正確詮釋」。

該集團網站上的聲明也說：「因此，我們不打算從旗下飯店客房中撤掉這本書。」（譯者：中央社廖禹揚）1060118

(中央社)