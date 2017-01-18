黨魁選舉 韓國瑜：只要連署過就有把握會贏

請辭北農總經理並投入國民黨主席選舉的韓國瑜。（資料照片，季志翔攝）

宣布參選國民黨主席的台北農產運銷公司總經理韓國瑜今表示，黨主席選舉本來是部黑白老舊電影，他跳進來參選變成彩色、武打電影，雖然他有很多缺點，但他有顆善良的心，若能當選主席，他肯定衝第一線。不過他也坦言目前連署是個難關，「只要連署過就很有把握會贏」。

韓國瑜今在中天《夜問打權》節目時被問到，目前國民黨困境誰該負責？韓國瑜說，過去黨內領導人是不是太自私自利，把這職務當成官，失去熱情的心態，若國民黨要重新再出發，需要獲得黨員廣大支持。

針對近期高麗菜價直直落，韓國瑜說，幾十年來一直不斷上演「菜土菜金」的戲碼，颱風過後菜價漲說要抓菜蟲，菜價跌也說要抓菜蟲。他質疑，農委會在去年農民大量種植高麗菜時，為什麼沒提出警告？是不是過去這段時間重點都放在北農人事上，而未顧及高麗菜搶種的問題。

(中時)