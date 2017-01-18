美前外交官：日本挑起慰安婦議題純屬不智

12月28日，南韓愛國團體在日本駐釜山總領事館前設置了慰安婦銅像。（美聯社）

前美國外交官大場敏太郎（Mintaro Oba），在投給《外交官》雜誌的一篇文章中，以「反應過度」形容日本政府在對韓關係中挑起慰安婦議題。去年12月底，南韓愛國人士在日本駐釜山總領事館前設置了一座慰安婦少女銅像，警告安倍政府不可忘記這段日韓關係史上痛苦的回憶。

沒有想到的是，日本政府居然不甘示弱的將駐南韓大使召回國內，並宣佈延期雙方經貿合作的談判。安倍晉三要求南韓政府移除該座銅像，否則不會恢復雙邊的外交關係。此一銅像，象徵的正是從戰後開始延續至今尚未獲得圓滿解決的慰安婦問題。所謂的慰安婦，指得是二戰期間遭日軍逼迫下不幸淪為性奴隸的可憐婦女。

她們當中，有不少是在戰場上為日本人「逼良為娼」的中國人、荷蘭人、菲律賓人與印尼人。由於台灣與朝鮮在太平洋戰爭期間為日本殖民地，因此也有大量婦女被逼迫或者誘騙去當性奴隸。伴隨著安倍晉三政府在2015年為日軍戰時罪行向包括中韓在內的亞洲國家道歉，日本與南韓於該年年底簽署了永遠終止慰安婦議題的協議。

顯然，安倍政府認為在釜山總領事館前設置慰安婦銅像的行為，違背了日韓雙方早些時候達成的默契。不過，本身擁有日裔美國人背景的大場認為，日本政府不應該對少數南韓民間人士的行為採取如此過度的反應。假若日本與南韓關係因此走向破裂，美國也將難以統合在東北亞地區的同盟與安全伙伴阻止區域性強權的侵略性行為。

因此從美國的利益出發，南韓與日本的衝突不能擴大化。大場認為，日本只需要透過外交管道抗議，或者是號召民眾上街遊行表達不滿就可以了，召回大使實在是「反應過度」。這樣的行為，也將使南韓政府懷疑日本有無真誠面對與解決慰安婦問題的誠意。而且南韓境內的反日情緒，在他看來也將因為安倍政府的不智之舉空前高漲。

根據2015年的調查，曾經遭受日軍侵略的國家當中，馬來西亞、菲律賓與澳大利亞對日本人的好感都高達80%，但是南韓卻始終沒有超過25%。南韓智庫峨山政策研究院的報告也指出，民眾對歐巴馬、習近平與普丁等外國元首的印象也遠高於安倍。2014年到2016年間，安倍晉三在南韓人心目中的印象幾乎與金正恩一樣的低。

尤其是主張與日本和平解決慰安婦問題的朴瑾惠，很有可能在今年4月份被彈劾下台。大場認為如果日本不趁著朴瑾惠還在台上時解決這個問題，未來雙方的關係將越發不可收拾。甚至，與日本人達成慰安婦協議一事，還可能成為南韓民眾攻擊朴瑾惠的另外一個原因。這可能會使爭取競選下一屆總統的文在寅在慰安婦問題上，不得不對日本採取更強硬立場，進而要求重啟談判。

大場認為，日本應該設法維持對韓關係的穩定，並讓南韓人民相信雙方關係的良好發展是不可取代的。假若日韓關係持續惡化下去，不僅北韓將利用此一機會實現其發射洲際彈道飛彈的聲明，同時中共在南海與台灣海峽也可能採取更有侵略性的行為。最嚴重的結果，就是中共與北韓成功透過日韓決裂瓦解美國在東北亞地區建立長達70年的同盟體系。

面對複雜的歷史問題，大場指出日本不要想要有一步登天，快速解決的想法。相反的，日本應該向南韓釋放出更多尋求雙方和解的誠意。畢竟這一切都涉及到了日本殖民朝鮮半島長達40年的歷史，而南韓正是這段歷史的苦主。其中最好的方法，就是日本政府誠實的在教科書上面對過去強行徵用婦女擔任慰安婦的問題。

無論如何，在南韓即將產生新總統時鬧出這個問題，都將使美國感到十分的頭疼。因此大場建議未來的美國駐日大使，應該花更大的努力促使日本追求在歷史問題上與南韓和解。大場提醒，日本花了整整14年的時間，才在安倍晉三的外祖父佐藤榮作擔任首相的1965年與南韓建立邦交。因為雙方的保守派勢力都發現，中共與北韓等共產主義國家的存在才是日韓雙方的共同威脅。

今日面對中共與北韓的挑釁，大場認為情況與冷戰時代沒有不同，因此日本應該要以更遠的眼光審視自己與南韓的關係。他相信日本在未來的全球局勢中能夠扮演更積極的角色，並且帶來貢獻。不過大場也指出，如果日本無法有效處理歷史問題，甚至還成為該問題的俘虜，恐怕就會與原本的光明未來漸行漸遠。大場表示，如果局勢真的如此發展就太丟臉了。

(中時電子報)