最後施政報告 梁振英：香港無獨立或分離空間
香港特首梁振英18號上午在立法會發表2017年施政報告，這也是他任內最後一份施政報告。在引言中他表示只有發展經濟，才能改善民生，促進社會和諧共融。同時，他還強調，香港是國家不可分離的部分，香港完全沒有獨立或以任何形式分離的空間。
央視網報導，梁振英說，本屆政府一直秉持發展經濟，改善民生的施政理念，過去4年，香港經濟溫和增長，通脹持續回落，政府財政穩健，就業人口累計增加16萬，失業率極低。政府既鞏固傳統產業的優勢，也全力推動新興產業。
在談到當前世界政治和經濟格局時，他表示，中國在全球經濟的倡導作用和主導地位越來越明顯，香港一國和兩制的雙重優勢和「超級聯繫人」的作用，因此越來越突出。在國家第13個五年規畫和一帶一路倡議下，香港本著「國家所需、香港所長」的原則，機遇無限。同時，他還強調，香港是國家不可分離的一部分。
梁振英表示，香港是國家不可分離的部分，香港完全沒有獨立或以任何形式分離的空間。在一國兩制下，每一個香港人都有義務全面遵守《基本法》，維護國家主權、安全和領土完整。
梁振英的2017年施政報告還以較大篇幅闡述了香港本地房屋和土地供應政策規畫，報告稱，預計私人物業住宅市場未來3至4年的供應量，比本屆政府上任時高出45%，是12年前政府開始定期公布供應數字以來的新高。
(旺報)
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