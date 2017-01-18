美國12月通膨率破2％

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勞工部周三公布，去年12月消費者物價指數（CPI）經季節調整後月增0.3％，若與前一年同期相比年增2.1％，是2014年6月以來首度突破2％。

排除波動劇烈的食品及能源價格後，去年12月核心CPI月增0.2％，若與前一年同期相比年增2.2％。

美國歷經前兩年油價下滑壓低整體物價之後，終於在去年底宣告低通膨時代結束。周三報告顯示去年12月汽油、住宅及運輸價格普遍上漲，是CPI年增幅突破2％的主因。

(工商)