國民黨工闖行政院 檢方訊後請回1人

國民黨工自救會9名成員衝入行政院，抗議不當黨產委員會清算黨產；成員之一的周柏吟、徐詩詠被移送至台北地檢署接受複訊；檢方訊後將徐請回，周還在庭訊。

警方調查，國民黨文傳會新媒體部主任周柏吟，疑不滿黨產遭黨產會凍結，今天下午3時許，率領文傳會新媒體部專員徐詩詠等8人，分乘機車及單車方式侵入行政院，並於行政院中央大樓正門穿堂撒冥紙及噴漆。

部分人士企圖上樓，經保安警察第六總隊員警制止，並移請台北市警分局中正一分局接辦，將涉嫌噴漆的嫌疑人周柏吟、徐詩詠依刑法第140條侮辱公署、文化資產保存法第103條，移請北檢偵辦。

其餘7名涉嫌侵入行政院灑冥紙的成員，另依違法社會秩序維護法第71條裁處。

檢方複訊後，在晚間8時30分將徐詩詠請回。徐詩詠說，他當時右手拿噴漆，是在被駐衛警壓制下誤觸噴頭，當下並不知道行政院是國定古蹟，自己無意破壞。

徐詩詠也說，年輕黨工對於黨產議題，其實是持「開放」的態度，倘若當中有不法、不當或不合宜，政府透過合理合法的方式處理，相信現在的年輕黨工可以接受，但勞工的基本權益不能拿來做為政治鬥爭下的犧牲品，這不是民主的作為。1060118

(中央社)