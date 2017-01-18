海基會邀訪陳德銘 陸學者：避重就輕

海基會董事長田弘茂邀請海協會長陳德銘訪問金門，上海台灣研究所常務副所長倪永傑認為，海基會避重就輕，持續迴避最關鍵的九二共識，目前兩岸仍缺乏政治互信，大陸方面對田弘茂的邀約不會有正式回應。

倪永傑說，海基會還是秉承台灣最高當局的意志來行事，海基會、海協會兩會中斷協商，責任在台灣方面，因為蔡英文政府遲遲不肯接受九二共識，也不承認一中原則，一直無法對兩岸政治互信做出承諾。

倪永傑表示，台灣方面真要有誠意和善意，就請它的最高領導人，針對九二共識、兩岸關係的性質做出明確的說明，回到九二共識的基礎上來，再按照兩岸同屬一個中國的內涵來做事，回到當初馬英九的立場上來，才有可能恢復兩會的會務協商和各個層級的交往，對各項已簽署協議的執行進行回顧總結。

倪永傑說，現在問題的關鍵，不在於海基會說什麼、或邀請誰訪台，而在於民進黨當局對九二共識是否有明確的表態，對兩岸的政治基礎要做出明確的承諾。「如果連上述基礎都沒有，就算講再多的憲法、兩岸人民關係條例，都只是空話而已。」

此外，對於兩岸僵局能否解套，田弘茂說，台灣方面一直採取「不預設政治前提」、「相互尊重」及「開放創新」的立場，持續釋放善意。倪永傑認為，田弘茂的說法，完全是避重就輕，根本沒提到關鍵的九二共識、一中原則。

倪永傑說，兩會中斷協商後，海基會的業務最近比較閒，企圖在春節前說些好話、製造新聞，但繞開關鍵問題，無法打開兩岸關係的僵局。

(中時)