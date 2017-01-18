海基會邀訪陳德銘 陸學者：避重就輕
海基會董事長田弘茂邀請海協會長陳德銘訪問金門，上海台灣研究所常務副所長倪永傑認為，海基會避重就輕，持續迴避最關鍵的九二共識，目前兩岸仍缺乏政治互信，大陸方面對田弘茂的邀約不會有正式回應。
倪永傑說，海基會還是秉承台灣最高當局的意志來行事，海基會、海協會兩會中斷協商，責任在台灣方面，因為蔡英文政府遲遲不肯接受九二共識，也不承認一中原則，一直無法對兩岸政治互信做出承諾。
倪永傑表示，台灣方面真要有誠意和善意，就請它的最高領導人，針對九二共識、兩岸關係的性質做出明確的說明，回到九二共識的基礎上來，再按照兩岸同屬一個中國的內涵來做事，回到當初馬英九的立場上來，才有可能恢復兩會的會務協商和各個層級的交往，對各項已簽署協議的執行進行回顧總結。
倪永傑說，現在問題的關鍵，不在於海基會說什麼、或邀請誰訪台，而在於民進黨當局對九二共識是否有明確的表態，對兩岸的政治基礎要做出明確的承諾。「如果連上述基礎都沒有，就算講再多的憲法、兩岸人民關係條例，都只是空話而已。」
此外，對於兩岸僵局能否解套，田弘茂說，台灣方面一直採取「不預設政治前提」、「相互尊重」及「開放創新」的立場，持續釋放善意。倪永傑認為，田弘茂的說法，完全是避重就輕，根本沒提到關鍵的九二共識、一中原則。
倪永傑說，兩會中斷協商後，海基會的業務最近比較閒，企圖在春節前說些好話、製造新聞，但繞開關鍵問題，無法打開兩岸關係的僵局。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。