輪胎廠大火燒出戴奧辛　毒物專家籲：別吃肥肉和內臟

長庚毒物實驗室提醒，輪胎廠周邊民眾，外出應戴口罩，孩童減少外出，回到室內要用肥皂水清洗。（翻攝臉書）

長庚毒物團隊提醒，戴奧辛為脂溶性物質，近期不要吃內臟和皮脂。（翻攝臉書）

中壢泰豐輪胎廠昨發生大火，一路燒到深夜才遭撲滅，但輪胎因燃燒產生的碳黑粒子落塵，具包括世紀之毒「戴奧辛」等有毒物質和氣體；為此，長庚毒物實驗室緊急在已故俠醫林杰樑臉書發文，提醒民眾外出應戴活性碳口罩、戶外衣物要收回重洗，孩童不要在戶外玩耍，且因戴奧辛為脂溶性物質，近期也別吃肥肉與內臟。

長庚毒物實驗室強調，輪胎燃燒會產生許多有毒物質和有毒氣體，外地民眾勿到現場「湊熱鬧」，周邊民眾在氣味散去前，應緊閉門窗、外出戴活性碳口罩。林口長庚臨床毒物科主任顏宗海強調，近期晾在外面的衣物應收回重洗，種植的蔬果若沾到落塵則應丟棄，沒有的話，也應先洗淨、徹底去皮後再料理食用；他補充，因為擔心外出接觸到油性毒物，回到室內應用肥皂水清潔雙手、臉部和鼻腔。

有民眾擔心，面對有毒物質，需戴到何種等級的口罩？長庚毒物實驗室指，外出時，戴活性碳口罩應該足夠，但仍建議周邊民眾、尤其是孩童減少外出，對於孩童會接觸到的室外遊樂設施，則應先以肥皂水清潔。

顏宗海強調，由於戴奧辛為脂溶性物質、容易存在高油脂中，故近期應避免吃內臟、皮脂和肥肉等；平時建議多喝水，多吃蔬果，例如富含維生素C的蕃茄、柑橘等，有助於加速將戴奧辛從腸胃道中排出。長庚毒物實驗室提醒，民眾若出現呼吸不順、胸悶、咳嗽或氣喘等症狀，應儘速就醫。

林口長庚臨床毒物科實驗室博士林中英補充，脂溶性的戴奧辛雖不太吸附在水氣中，但污染氣體中，可能還含有不少的氮或硫類物質，周邊民眾外出務必戴口罩和撐雨傘，避免吸入或接觸到下雨時的雨水。

(中時)