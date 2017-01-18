國賓飯店恐怖電梯 男子2樓墜B1命危

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警消將墜落電梯井的男子送醫急救。（民眾提供）

北市國賓飯店。（姚志平攝）

出事電梯已被圍起禁止搭乘。（民眾提供）

(22:49 更新男子身分) 位於台北市中山北路的國賓大飯店，今天晚間9時許傳出年約40歲男子，疑因電梯不明原因，從2樓電梯墜落B1，消防局將男子從電梯井救出，到院前無呼吸心跳，送馬偕醫院急救中。至於事故發生原因，由相關單位調查。

初步調查，傷者為至國賓飯店參加尾牙筵席的42歲鄒姓男子，他在離開時，疑似背靠著2樓電梯門，但電梯門開時，電梯卻沒到位，他沒注意到，栽進電梯井墜落B1命危。

(中時)