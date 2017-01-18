頻頻發生火燒車 南非福特召回數千輛車
南非福特Kuga1.6L車近來頻傳火燒車事件，原因是車子缺乏有效冷卻循環系統，導致引擎過熱自動起火燃燒。該公司決定召回2012年12月至2014年2月出廠的4556輛車。
南非媒體「時報即時消息」（Times LIVE）報導指出，今天清晨1名居住在普勒托利亞的婦女，駕駛福特Kuga 1.6L車送丈夫赴醫院預約門診。
丈夫下車後婦人開車離開，等紅綠燈時，車子引擎突然冒出熊熊大火，她嚇得立刻跳車逃離現場。消防隊員隨後趕到滅火，福特公司人員也隨即到場將燒焦的車子拖回車廠。
這是自2015年12月發生第一起火燒車事件後的第51輛Kuga車引擎著火，其中14輛發生於今年。
當時33歲的駕駛人吉米（Reshall Jimmy）正開著車前往開普敦渡假路上，竟因逃生不及活活被燒死車內。
事後，吉米的兄姊認為事件不單純，開始委請律師蒐集資料提告福特公司，避免更多無辜家庭遭受同樣失去至親的傷痛。
南非媒體「艾歐爾新聞」（IOL news）報導引述律師曼圖諾（Rod Mantono）表示，已經有31個同樣遭遇Kuga火燒車的車主委請他為律師。
他說：「案子已經於16日提交國家消費者委員會。」
福特非洲執行長內梅特（Jeff Nemeth）緊急呼籲凡是於2012年12月至2014年2月購買Kuga 1.6L的車主，無論車子是否已經做過例行檢查與保養，都請盡快送回福特經銷商。1060118
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。