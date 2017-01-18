頻頻發生火燒車 南非福特召回數千輛車

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南非福特Kuga1.6L車近來頻傳火燒車事件，原因是車子缺乏有效冷卻循環系統，導致引擎過熱自動起火燃燒。該公司決定召回2012年12月至2014年2月出廠的4556輛車。

南非媒體「時報即時消息」（Times LIVE）報導指出，今天清晨1名居住在普勒托利亞的婦女，駕駛福特Kuga 1.6L車送丈夫赴醫院預約門診。

丈夫下車後婦人開車離開，等紅綠燈時，車子引擎突然冒出熊熊大火，她嚇得立刻跳車逃離現場。消防隊員隨後趕到滅火，福特公司人員也隨即到場將燒焦的車子拖回車廠。

這是自2015年12月發生第一起火燒車事件後的第51輛Kuga車引擎著火，其中14輛發生於今年。

當時33歲的駕駛人吉米（Reshall Jimmy）正開著車前往開普敦渡假路上，竟因逃生不及活活被燒死車內。

事後，吉米的兄姊認為事件不單純，開始委請律師蒐集資料提告福特公司，避免更多無辜家庭遭受同樣失去至親的傷痛。

南非媒體「艾歐爾新聞」（IOL news）報導引述律師曼圖諾（Rod Mantono）表示，已經有31個同樣遭遇Kuga火燒車的車主委請他為律師。

他說：「案子已經於16日提交國家消費者委員會。」

福特非洲執行長內梅特（Jeff Nemeth）緊急呼籲凡是於2012年12月至2014年2月購買Kuga 1.6L的車主，無論車子是否已經做過例行檢查與保養，都請盡快送回福特經銷商。1060118

(中央社)