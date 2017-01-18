想踢中華男足 大同前鋒馬克難如願
北市大同黑人前鋒馬克費內路斯（Marc Fenelus）18日對皇家蔚藍大演「帽子戲法」，在首屆台灣企業甲級足球聯賽開踢4輪已攻入6球。不過馬克2014年已代表英屬土克凱可群島踢過加勒比海盃，按規定無法轉換足球國籍，即使他很有意願代表台灣！
「其實我很想踢中華隊耶！畢竟我替土克凱可才踢了5、6場比賽，這樣就不行了喔….」馬克惋惜著說。
24歲的馬克出生於海地的太子港，小時候和爸媽移居英屬土克凱可群島，後來到美國念大學，也結識了來自台灣的女友。有趣的是，他在2015年MLS（美國職足大聯盟）選秀第3輪被新英格蘭革命者挑中，最後沒有簽約，卻因為女友畢業先回台灣，向大同引薦，輾轉來到台灣踢球。
「MLS希望我先拿到綠卡，可是我沒有，所以沒有加入，」馬克說，後來到台灣看女友，蠻喜歡這裡的環境和人，大同也要他，就這麼留下來了。
比起台甲聯賽其他老外，屬於在台灣工作或念書的外籍人士，馬克可是大同教頭強木在看過他的資歷和影片後，才決定找來的正牌外援。強木在說：「馬克的動作不錯，更重要是他的射門把握性，比台灣球員好很多！」
其實台灣足球尚未職業化，但馬克來台得辦工作簽證，和大同有1年1簽的工作契約，也成了非制式的球員合約。「我和大同有簽約，如果其他國家的職業隊要我，就得跟大同交涉，可能等約滿再看看吧。」馬克說。
(中時電子報)
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