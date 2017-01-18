高盛上季獲利優於預期

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高盛周三公布，去年第4季營收年增12％至81.7億美元，每股盈餘（EPS）也從前一年同期的1.27美元暴增至5.08美元，高於華爾街預期的4.82美元。過去兩周包括高盛在內，美國已有6家銀行發表去年第4季財報，其中5家銀行獲利皆優於預期。

(工商)