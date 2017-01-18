美92歲前總統老布希 呼吸急促住院

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美國前總統老布希發言人麥格拉斯今天表示，92歲的老布希上週末因呼吸急促住院，目前治療情況良好。

麥格拉斯（Jim McGrath）在電郵中告訴記者，老布希14日住進休士頓衛理公會醫院（Houston Methodist Hospital）。

麥格拉斯說：「醫生們對老布希的狀況感到放心，我們希望他儘早出院。」

老布希辦公室幕僚長貝克（Jean Becker）稍早告訴「休士頓紀事報」（Houston Chronicle）和KHOU電視台，他們預計老布希能在數天後返家。

美國4位在世前總統中年齡最長的是老布希，他自1989至1993年擔任美國總統，現在以輪椅代步，近來公開露面時看起來相當虛弱。

老布希辦公室本月稍早宣布，老布希因健康狀況及年事已高，他和夫人芭芭拉（Barbara）將不會出席川普20日就職大典。（譯者：中央社蔡佳伶）1060118

(中央社)