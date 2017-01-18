國賓飯店電梯疑故障 男子墜電梯井命危

台北市消防局今天晚上9時9分獲報，在國賓飯店1名年約40歲男子搭乘電梯時，疑電梯不明原因故障，男子從2樓電梯井墜落到B1，當場無呼吸心跳，送醫急救。

據了解，男子疑似在國賓飯店參加完宴席後，準備搭電梯離開，但不知為何電梯沒到，電梯門卻打開，導致男子不慎從電梯井墜落，至於是電梯故障或其他原因，仍待進一步釐清。1060118

(中央社)