莫瑞澳網輕取俄闖將 晉級3輪

第1種子莫瑞（Andy Murray）今天在澳洲公開賽2輪戰中雖扭傷腳踝，但仍輕取對手挺進第3輪，將對上美國好手奎利（Sam Querrey）。

法新社報導，世界排名第1的英國希望莫瑞，以6比3、6比0、6比2直落3輕鬆擊敗俄羅斯闖將盧布列夫（Andrey Rublev），晉級第3輪，下場比賽將與美國選手奎利一較高下。

今天的比賽來到第3盤時發生了小插曲，莫瑞不慎扭傷右腳踝。

但他仍繼續打下去，並順利結束這場比賽，破了盧布列夫6次發球局，且在自己的12次發球局中，連1次破發點都沒讓對手拿到。莫瑞在賽後表示，他的腳踝感到疼痛，治療後應有所好轉。（譯者：中央社廖禹揚）1060118

(中央社)