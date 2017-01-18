雲林縣警局員警捐29萬元 助獨老過好年

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雲林縣警局長黃明昭（左2）號召警察同仁響應為獨居老人募集年菜活動，募得29萬6600元。（雲林縣警局提供）

華山基金會雲林站幫助獨居老人約1300人。（華山基金會提供）

雲林縣警局長黃明昭號召同仁響應華山基金會「愛老人愛團圓」募集年菜活動，募得29萬6600元（494份年菜），碰上社福景氣寒冬，這筆款項是華山基金會雲林區募到最大的一筆。

雲林縣警局7年來響應華山基金會農曆春節前的公益活動，今年募得款項與去年差不多，但對華山雲林區而言是及時雨。

據了解，華山基金會今年發給雲林縣國中小的勸募宣傳單遭家長檢舉，今年募款極為艱難。

雲林縣站長楊舒婷表示，今年的服務經費還缺4成，會繼續努力。今年年菜六菜一湯、元宵、甜點、抱枕、酸痛貼布都已送到長輩家中。

雲林縣警局長黃明昭號召同仁募得的29萬6600元，18日捐給華山基金會。他表示，希望把警察組織深入各地的特性，也運用在關懷有需要的老人家身上，特別是在農曆春節讓長輩享用營養豐盛的年菜，感受到有人關愛的溫馨氛圍。

華山基金會雲林區愛心專線請洽（05）5840850，劃撥帳號22573817。

(中時)