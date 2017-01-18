美國去年12月工業生產創2年多來最大月增幅

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聯準會周三公布，去年12月工業生產月增0.8％，不僅高於華爾街日報調查分析師預期的0.7％，更創下2014年11月以來最大月增幅，主要是受到製造業及能源業推動。若與前一年同期相比，去年12月工業生產年增0.5％。

去年12月產能利用率較11月增加0.6個百分點，達到75.5％，但依舊低於歷史平均值80％。

(工商)