忘情熱舞被瘋傳走光 謝娜怒：記住我是實力派

謝娜主持風格幽默，很受觀眾喜愛。（圖／取材自謝娜微博）

網傳謝娜熱舞時不慎走光。（圖／取材自謝娜微博）

謝娜回應走光傳聞。（圖／取材自謝娜微博）

大陸女星謝娜因主持《快樂大本營》走紅，幽默無厘頭的風格深受觀眾喜愛，近日網上卻瘋傳她在節目中玩的太嗨而不慎走光，對此，謝娜跳出來澄清自己有穿上牛仔短褲，並喊話「我是實力派的，別搞這些有的沒的」。

有網友截圖14日播出的《快樂大本營》，其中一段，謝娜身穿長版衣賣力熱舞，模仿《西遊記》「豬八戒背媳婦」的情節，疑似不小心春光外洩，造成網上熱議。而謝娜得知消息，今便在微博吐冤「我辣(那)麼賣力開心滴做節目，你看這在胡說八道些啥呀」，強調自己內裡還有穿上牛仔短褲，更霸氣表示「記住，我是實力派，別搞這些有的沒的」，希望外界別亂炒作。

(中時電子報)