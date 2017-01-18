大陸手遊淪為歛財工具 仿開心農場搞傳銷

遊戲看似開心農場，玩的卻是金錢遊戲。圖片來源 ：截自網路

曾經紅極一時的「開心農場」遊戲，被大陸手遊山寨後，竟淪為另類傳銷工具，玩家花330元（人民幣，下同）購買遊戲中的蘋果，進行生產和販售，並藉由拉人方式發展下線，提高獲利比率，近日有李姓陸配被同鄉拉去當人頭當下線，發現遊戲不單純，憂心傳銷手遊入台，把持不住的姊妹，將會面臨一場荷包災難。

大陸手機遊戲因欠缺統一管理，各APP下載平台提供的內容良莠不齊，陷阱很多，即便政府有心整頓並嚴加審查，仍有許多惡意APP遊走灰色地帶，假藉遊戲之名，行歛財之實，受騙者往往求助無門。

據李姓陸配指出，被拉進是一款叫皮X果（現改為英X果）仿開心農場的手遊，以虛擬蘋果為買賣標的，玩家之間可透過比特幣、微信等支付平台進行真實貨幣交易，取得「蘋果」。遊戲基本規則就是買蘋果、種蘋果，邀人加入賺取化肥（實際為分成比例），若要擴大收益，就是向他人買蘋果，還有開發新會員。

不僅如此，這類「手賺」的手遊，正規APP平台不易找到下載位址，必須透過已經入會會員轉介，掃描QR code（陸稱二維碼），一個拉一個入群，「有些姊妹聽到玩手機可以賺錢，二話不說就掏錢買蘋果，蔓延情況讓人擔心。」

(旺報)