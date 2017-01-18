汐止厚德里寒冬送暖 侯友宜贈紅包給弱勢家庭
新北市汐止區厚德里自籌善款，今天上午在厚德市民活動中心舉辦寒冬送暖活動，共席開50桌招待里內長者及弱勢家庭；新北市副市長侯友宜親身到場支持，除發放紅包給重度殘障的張氏三兄弟和及弱勢家庭，並留下來和長者共餐，讓整個圍爐活動倍添社會溫暖。
侯友宜表示，農曆年節將至，感謝厚德里提供社區原住民朋友、獨居老人家、貧困及單親家庭兒童，團聚共享佳餚的機會，彼此噓寒問暖、閒話家常，分享生活點滴，在年節前夕別具意義；也希望長輩們都能夠歡喜「呷百二」，也預祝現場朋友闔家平安過好年。
「現在年輕人都出外打拼，有些老人家吃尾牙可能是很久以前的事了，這次擴大辦理尾牙就是希望老人家都能吃得健康、活得開心。」厚德里長陳有諒說，已連續4年在活動中心舉辦歲末老人共餐活動，費用來自十方大眾善款，鼓勵許多老人家走出家門拓展人際關係。
厚德里尾牙圍爐活動多達500參加，汐止區公所區長徐開宇帶領公所人員組動健康團隊上台暖場，還有90歲耆老歌唱班、國標舞社及現代舞社接力上場，以及志工「內山姑娘」爆笑劇演出，餐後每戶可領取一份關廟麵食，使得圍爐活動現場洋溢歡笑聲。
(中時)
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