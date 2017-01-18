陸70城房價指數年增率 15個月以來漲幅首降

中國國家統計局18日公布去年12月70座中大型城市的房價指數，其中70城的新建商品住宅銷售價格指數，年增率由上月12.6%降至12.4%，是15月以來首度縮減漲幅，且房價上漲的城市數量也較11月大幅減少，中國國家統計局解讀，這是由於房市調控政策的成果顯現。

據路透報導，將中國國家統計局數據經過測算後，發現2016年12月大陸70城新建住宅銷售價格指數年增率12.4%，較上月12.6%小幅下跌，是近15個月連續上漲以來首度收窄漲幅；另外月增率0.3%也低於上月0.6%，連續3個月收窄。

另外數據也顯示，去年12月有46個城市房價較前月上漲，數量比11月減少9個。

(旺報)