中台灣元宵燈會拚場雲林台灣燈會 今年燈會雙亮點

圖說：中台灣元宵燈會2月5日至19日，分別在台中公園及港區藝術中心登場，台中市觀光旅遊局長陳盛山（後排右3），今（18）日召開中台灣元宵燈會記者會時，親自為活動代言。（劉朱松攝）

包括中台灣元宵燈會，及雲林登場的台灣燈會，將是今年燈會的雙亮點。其中，中台灣元宵燈會，2月5日至19日，分別在台中公園及港區藝術中心登場，預估今年參觀人次，可比去年的300多萬人次還高。

同樣地，台灣燈會的主燈區，2月11日至19日在雲林虎尾登場，台灣燈會今年參觀人數可上看1千萬人次，拚場意味濃厚。

台中市觀光旅遊局長陳盛山，今日召開中台灣元宵燈會記者會時表示，今年燈會還特別邀請包括全國、福華飯店、麗寶樂園、星享道酒店、維他露基金會，及華信航空等企業，共襄盛舉，一起爭取中台灣與雲林兩個燈會的住宿或旅遊消費商機。

陳盛山表示，2017中台灣元宵燈會，在台中、清水各有12米高的「百鳥之王」的主燈，台中公園為雄性的「鳳」；清水是雌性的「凰」，每個整點主燈秀，上演「鳳凰花開」戲碼。

陳盛山指出，台中公園日月湖，甫完成清淤，2月5日結合燈會一起開放，讓民眾賞花燈以外，也能看看清淤的成果。

台灣燈會在雲林虎尾主燈區，2月11日開燈，中台灣元宵燈會開燈，將比台灣燈會早了6天，台中已做好遊程規劃向國外旅客推廣，讓旅客可中進中出，來一趟中台灣，欣賞兩場花燈盛會，而台中旅宿業者也備戰迎接眾多的國際旅客。

中台灣燈會的兩個燈區，都安排點燈、元宵晚會，及每周末主題表演。此外，與台中市交流密切的日本鳥取縣及青森縣，也派出太鼓及青森傳統樂器表演團隊，2月11日及12日前來演出。

另備受矚目的台灣燈會，雲林縣長李進勇表示，2017台灣燈會在雲林登場，是歷年來燈區規模最大，面積高達50公頃，並打造虎尾及北港雙燈區，內含21個主題的特色燈區。其中，北港燈區2月7日至19日登場；虎尾主燈區2月11日至19日登場。

高度23公尺的台灣燈會主燈「鳳凰來儀」，2月11日元宵節晚間7時，將以鳳凰昂首飛揚之姿現身，象徵帶領台灣飛向新紀元，且正式開燈後，每小時整點及30分，各推出1場主燈秀，活動將延續至2月19日晚上10點結束。

2017台灣燈會首創囊括東南亞5國風情的「新住民燈區」、營造人與大地共生共榮的「環境劇場」，及展現雲林燈會原鄉風華的「百米藝閣」。

另因雲林是布袋戲故鄉，今年台灣燈會特別規畫8米高、可移動式電動布偶-素還真，及羅喉等二尊巨偶，上演正邪拚場的「偶戲春秋」戲碼。

(工商)