《獨家》于冠華婚宴內直擊 彈頭跳舞同樂

于冠華帶老婆入場。(讀者提供)

彈頭(左)和新人跳舞同樂。(讀者提供)

新人在場內恩愛畫面。(讀者提供)

新人恩愛畫面。(讀者提供)

于冠華上個月與交往半年的圈外女友蘇珍瑩登記結婚，今晚在台北凱撒飯店補辦婚宴，女方是小他9歲的OL，今晚首次露面。于冠華和前妻方文琳生的兩個女兒也出席婚禮，給爸爸祝福。

婚宴席開20桌，邀請對象以雙方親友為主，于冠華的親友僅7桌，其他是女方親友，婚禮風格簡約。于冠華曾擔任周杰倫演唱會的和音，周杰倫晚上在VCR影片中喊他「冠華老師」並給予祝賀，方文山、柯有倫也錄了VCR，彈頭一下飛機就趕到現場，並和新人跳舞，于冠華特別開心，婚宴上唱了〈玫瑰人生〉及即將推出的新歌〈我的青春歲月〉與現場親友同樂。

(中時)