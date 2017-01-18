日媒：富士康擬在深圳增建投資

華爾街見聞引述日經新聞報導，知情人士稱，富士康計畫在深圳建立新設施，毗鄰規劃中的蘋果研發中心。

去年10月蘋果執行長庫克（Tim Cook）訪問中國，深圳就在他考察行程之列。當時他與深圳市委書記馬興瑞、深圳市長許勤以及鴻海富士康集團總裁郭台銘會面，同時庫克在會中宣佈，蘋果將在深圳設立研發中心，將在地化結合製造與研發。

郭台銘當時也宣佈，未來將開放富士康內部的製造技術，協助新創企業做出世界級水準的產品，並與深圳市政府簽署未來產業及創新項目合作備忘錄的簽約儀式，雙方將在產業育成中心、新一代8K電視生態系統、半導體產業等未來產業和項目上，緊密合作。

(工商)