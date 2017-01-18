富宇建設體貼住戶 邀書法家到府揮毫百幅春聯
年關將至、除舊佈新，台中建商-富宇建設力邀書法家吳運進陸續於7期「東方之冠」、沙鹿區「溫莎莊園」等社區，為住戶現場揮毫寫春聯，不僅為社區增添喜氣與年味，也讓住戶們感受到建商的用心與貼心。
這次受邀的書法家吳運進，曾於不少大學開班授課，也曾擔任不少書法比賽評審，自學生時代開始鑽研書法，特別擅長小字行書，懷抱滿腔熱血投入書法教學，30年來育才無數。
富宇建設協理周燕槿表示，2016年富宇社區系列活動以「節氣生活美學」為主題，隨著季節變換的活動內容深得住戶喜愛，因此力邀書法家吳運進自1月22日起，陸續於富宇「東方之冠」及「溫莎莊園」社區舉辦春聯揮毫活動，由書法家隨機為住戶書寫傳統7至9字春聯及創意春聯，共計100幅，免費送給住戶們。
周燕槿表示，富宇規劃的主題活動在於貼心、貼近住戶的喜好，獲得住戶一致的認同。因此，2017年除了社區內部舉辦的常態性活動外，更增加貼近大自然的「有氧‧森呼吸計畫」，不少住戶以戶外為主的主題式活動都已在規畫中，將自農曆年後開始舉辦，帶領富宇家族一同擁抱大自然！
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。