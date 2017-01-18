富宇建設體貼住戶　邀書法家到府揮毫百幅春聯

富宇建設邀書法家吳運進為「東方之冠」與「溫莎莊園」社區住戶，現場揮毫寫春聯。（圖／曾麗芳）

年關將至、除舊佈新，台中建商-富宇建設力邀書法家吳運進陸續於7期「東方之冠」、沙鹿區「溫莎莊園」等社區，為住戶現場揮毫寫春聯，不僅為社區增添喜氣與年味，也讓住戶們感受到建商的用心與貼心。

這次受邀的書法家吳運進，曾於不少大學開班授課，也曾擔任不少書法比賽評審，自學生時代開始鑽研書法，特別擅長小字行書，懷抱滿腔熱血投入書法教學，30年來育才無數。

富宇建設協理周燕槿表示，2016年富宇社區系列活動以「節氣生活美學」為主題，隨著季節變換的活動內容深得住戶喜愛，因此力邀書法家吳運進自1月22日起，陸續於富宇「東方之冠」及「溫莎莊園」社區舉辦春聯揮毫活動，由書法家隨機為住戶書寫傳統7至9字春聯及創意春聯，共計100幅，免費送給住戶們。

周燕槿表示，富宇規劃的主題活動在於貼心、貼近住戶的喜好，獲得住戶一致的認同。因此，2017年除了社區內部舉辦的常態性活動外，更增加貼近大自然的「有氧‧森呼吸計畫」，不少住戶以戶外為主的主題式活動都已在規畫中，將自農曆年後開始舉辦，帶領富宇家族一同擁抱大自然！

(工商)