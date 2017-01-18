羅智強：太陽花曾打破「古蹟」窗戶 快去提告！

反服貿抗議學生2014年3月23日無預警強行突破行政院拒馬與大門，到了行政院更以接力方式爬上窗戶進入室內，場面混亂。（本報系資料照片）

不滿薪水遭黨產會凍結，9名國民黨黨工下午衝進行政院抗議，其中2名黨工在行政院中央大樓噴漆，晚間文傳會新媒體部專員徐詩詠訊後請回，國民黨文傳會新媒體部主任周柏吟仍在庭訊中。前總統府副秘書長羅智強不滿說，太陽花也曾打破「古蹟」窗戶，怎沒被提告？

羅智強指出，原來行政院是「古蹟」? 那麼在2014年3月23日侵佔行政院的群眾，打破了「古蹟」的窗戶，怎麼沒有依照「文資法」提起告訴呢？「沒關係，現在時效還沒有過，恭請台北地檢署依『文資法』提告323毀損古蹟的群眾！」

前警大教授葉毓蘭點出：英姐啊英姐，這些國民黨的黨工，除了黨籍不正確外，一切可是遵照您的指示：「年輕人不要怕跟政府機關打交道，不用太溫良恭儉讓。」「我相信未來政府也會有這樣的雅量。如果第一次聽不見，大聲一點；如果第二次再聽不見，你可以更大聲一點；第三次再聽不見的時候，你可以拍桌子。」

葉毓蘭還說：「栓哥啊栓哥，這群年輕人只不過是回應了您在去年5月23日發出的邀請，效法太陽花先聖先賢們去行政院作客。別忘了，要一視同仁喔。否則現在正在審查的國際人權兩公約的國家報告，他們可是可以去告洋狀，說被歧視，要求統一標準平等對待！」

(中時電子報)