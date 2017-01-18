超狂洩題！彰中期末化學試題和練習卷一模一樣

彰化高中17日起舉辦期末考，高二自然組化學科試題竟和林姓任教師長考前所發下練習卷一模一樣。（吳敏菁翻攝）

彰化高中17日起舉辦期末考，高二自然組化學科試題竟和林姓任教師長考前所發下練習卷一模一樣。（吳敏菁翻攝）

彰化高中17日起舉辦期末考，高二自然組化學科試題竟和林姓任教師長考前所發下練習卷一模一樣，同學紛紛在《靠北彰中》臉書網誌留言。（吳敏菁翻攝）

彰化高中17日起舉辦期末考，高二自然組化學科試題竟和林姓任教師考前所發下練習卷一模一樣，有學生在《靠北彰中》臉書網頁憤慨留言「某班同學都已經有答案了，真是太狂了」。學校今天緊急決議19日全面重考，原成績完全不採計，涉嫌教師先送教評會議處。

彰中表示，期末考考試成績佔全學期30％，17日第一天考化學，試後即有學生主動反應期末考題和任教師長考前所發下的練習卷完全一樣，學校展開主動調查。

這起離譜的完全洩題事件，還有同學因此不到5分鐘就交卷了，班級有多人都100分，同學間彼此聊起，質疑考題外洩，對其他班級學生並不公平。

彰中表示，18日相關處室隨即展開調查，研判是命題的蔡姓老師完成列印後，沒有登出、也沒有關機，以致下載的文件仍在， 也給了有心人可乘之機，經比對疑似洩題林姓化學教師所任教班級，確實班平均成績明顯較高，而林姓教師對如何取得試題交代不清，多所保留。

校方表示，彰中二年級自然組共16個班級，林姓教師只教兩班，她任教超過25年，平時教學認真，可能是求好心切，為了幫學生能在期末考得到高分，才一時失慮不周。校方將召開教師評議委員會來調查整起事件的真正始末，再決定對老師的懲處。

彰化高中學生會晚上也針對自然組重考消事件提出說明，指出練習卷與期末考卷百分之百重疊，一早便立即向試務組了解相關相關，學生會不樂見假期將近，同學仍須因老師疏失而留下來重考，希望學校務必要處分事件疏失者，試務組長也承諾未來段考試題的流程，更加嚴謹，不讓類似事件再發生。

(中時)