澳門命案死者為印度籍 疑一家人自殺

澳門今天發生的兩人死亡和兩人昏迷的案件初步查明，4人都是印度籍，且同屬一家人。

澳門電台晚上報導，警方初步調查顯示，2名死者是52歲的父親及 24歲的長子，2名傷者則是 45歲的母親及 20歲幼子。

警方表示，在酒店房間內，2名男死者的體屍表面沒有與刑事犯罪有關的傷痕，現場也沒有打鬥痕跡；房內則有4封以英文書寫的遺書，以及部分有毒藥物。

警方初步把案件列作懷疑自殺案，死因有待法醫解剖確定。

稍早前，警方在路?蓮花海濱大馬路大倉酒店的房間內發現2名死者，另有1男1女被送院救治。1060118

(中央社)