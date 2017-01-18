加拿大央行將基準利率維持在0.5％

加拿大央行周三宣布，由於美國新任總統川普（Donald Trump）上任後可能對全球經濟帶來變數，因此將基準利率維持在0.5％不變。川普即將在1月20日就職，但新政府是否將貫徹川普選前提出的種種政策仍不得而知。

(工商)