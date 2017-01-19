誰可以救我把拔？孩子天真呼喚竟然是….

孩子天真地說「誰可以救我把拔？」 (圖/截自 載我把拔回家)

歲末年終的尾牙場合，是許多人放鬆喝酒的時刻，同時也是酒駕的危險高峰。最近有一部談到酒駕的網路影片正掀起討論，畫面中只見孩子天真地說，不喜歡爸爸喝酒，更呼喊著「誰可以救我把拔？」殷殷期盼的表情令人動容。

孩子殷殷期盼著父親安全回家 (圖/截自 載我把拔回家)

這部名為「載我把拔回家」的影片，一開頭就有一名天真可愛的小女孩說，不喜歡爸爸喝酒，因為總是擔心爸爸酒後開車，所以不喜歡看到父親喝酒，希望有人可以幫她把爸爸安全帶回家，但卻總是只能期盼著、等待著。

身為主要經濟來源的爸爸，每天工作忙碌、早出晚歸，有時下班還要陪客戶應酬喝酒，而這一點也是許多家庭中妻子和孩子的擔憂。健康平安回家、好好陪伴孩子長大，是老婆最大的希望，孩子的想法也很單純，只希望爸爸能夠安全回家。

據警政署統計，2015年酒駕違規達10萬7,372件，酒駕肇事死亡人數142人，等於有142個家庭因酒駕破碎。而以往的反酒駕影片總是以血腥場面做為開頭，這部影片卻是用女兒溫馨呼喊的開場白，呈現出和爸爸之間動人的情感，讓不少網友看了心有戚戚焉。

載我把拔回家。

「你平安，家人就心安」若前往聚會前就已經知道會喝酒，就不要開車赴約，或是花點錢搭計程車、找代理駕駛都是很好的選擇，一個轉念就能讓全家都幸福。

尾牙季節來臨，提醒大家在暢飲之餘，也要想想心愛的家人，新安東京海上產險呼籲全天下的爸爸們，酒後不開車，開車不喝酒，你的平安回家，永遠是孩子們小小心中的大大願望。

(中時電子報)