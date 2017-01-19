宅宅要瘋了！主播一起運動超級美！

Nike邀請吳宇舒、簡懿佳、徐裴翊等多名美女主播與體育線女記者體驗NIKE+ TRAINING CLUB（NTC）。（Nike提供）

知名運動品牌Nike在18日進行春季新品分享與NIKE+ TRAINING CLUB（NTC）體驗感受，邀請吳宇舒、簡懿佳、徐裴翊等多名美女主播與體育線女記者共襄盛舉，現場「顏質」破表，超美照片讓宅宅們直呼：「真的好想跟她們一起運動！」

《Vamos Sports》創辦人徐裴翊

《Vamos Sports》創辦人徐裴翊

其實對這群體育新聞的女性從業人員來說，最開心的還是這樣聚在一起揮汗運動的機會。前緯來體育台、三立新聞主播，後來自創運動頻道《Vamos Sports》的徐裴翊說：「平常大家是報導體育，這次是一起鍛鍊。跟女生一起運動其實更自在，而且環顧都是美的畫面，一起為了讓自己變更好而努力，感覺超棒的！」

東森電視美女主播吳宇舒

東森電視美女主播吳宇舒

東森人氣主播吳宇舒或許不常播報體育新聞，但她曾受邀替統一獅比賽開球，最近訪問「森林王子」張泰山的專題，獲得不少體育迷關注，平常也有到健身房做規律運動的習慣。

「其實NTC我們健身房也有，但是超級難搶，每次一開放預約就秒殺，要不是這次體驗，我還真搶不到，太熱門了！」吳宇舒笑著說：「不過體驗後，強度沒有想像中可怕，其實很OK。」

主播們平常在各自服務的電視台，難有機會碰頭。TVBS美女主播簡懿佳就開心的說，透過這次體驗，又認識了一位「女神級」的前輩吳宇舒，兩人也在體驗後自拍合影留念。

TVBS美女主播簡懿佳

TVBS美女主播簡懿佳

「平常我自己到健身房，幾乎都比較少女生的身影，」簡懿佳說：「但這次全部都是女生一起運動，除了賞心悅目，可以大家ㄧ起讓身體更健康，是最有意義的！」

Nike表示，新世代女性在工作與生活面對挑戰時，相信自己很重要， 透過持續的體能鍛鍊，能幫助女性發掘自己更多的美好。這次舉辦體驗活動，也是想要傳遞這樣的理念，對於有意持續鍛鍊、未來挑戰路跑的女主播或體育記者，Nike也有計畫提供進一步協助。

(中時電子報)

徐裴翊（左）與pb+主播張旖旂在鍛鍊後照相