年節將屆 桃警消防宣導演練要讓民眾過好年

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年節將屆，桃園市中壢警分局18日辦理金融機構防搶演練及攔截圍捕演練，選在台北富邦商業銀行北中壢分行辦理，希望強化各銀行自我防護功能。而楊梅警分局楊梅所長林祺笙，則帶領員警贈送物資給轄內弱勢民眾，讓他們感受到人民保母的溫暖。

另外，中壢各消防分隊18日在銀行廣場舉辦宣導踩街活動，在各站實施擴大防火防災宣導體驗，希望民眾平安過好年。

(中時)