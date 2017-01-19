《時來運轉》快艇失船長 牽一髮動全身

本季首度對決時，快艇14分輕取灰狼，但本場比賽雙方戰力已跟當時大不同。(美聯社資料照)

明尼蘇達灰狼@洛杉磯快艇：推薦灰狼受讓過盤

保羅因傷缺陣 相關影響力度探討

快艇是本季NBA揮別2016灰暗，迎接2017曙光的最佳代表球隊，2016年最後六場比賽全數吞敗的快艇，在迎來2017年後，打出了一波七連勝無敗的成績，前場比賽面對仍有季後賽實力的雷霆，快艇仍以22分之差大勝。

不過，NBA的戰況總是瞬息萬變，前場比賽快艇雖然贏球，卻在第二節末段出現相當關鍵的傷兵問題--球隊最重要的舵手，船長C.保羅因防守韋斯布魯克弄傷左手拇指退場，目前更傳出要接受手術缺陣6~8週左右，這對於目前排在西區老四但後有爵士等追兵的快艇而言，將是莫大的挑戰，這邊第一點，我們就要來探討本場比賽C.保羅無法上陣，加上原本就缺少葛瑞芬，對於快艇的可能影響。

1.本賽季當保羅與葛瑞芬同時缺陣時，快艇的戰績僅僅只有3勝9敗，而實際上，缺少保羅的影響絕對要比缺少葛瑞芬大的多，近兩季當保羅缺陣，快艇只有5勝12敗，勝率僅剩2成94。

2.快艇這波連勝，實際上可以說就是保羅所帶動的，在相當程度的控制好節奏下，保羅讓D.喬丹、J.J雷迪克兩人都有很好的發揮，但不管是喬丹的空接灌籃秀或者是雷迪克的C&S(接球跳投)，都很需要保羅的傳輸，本場比賽快艇在只能以費爾頓、里佛斯、克勞佛分擔控球任務下，近期快艇最強勢的兩個得分點(喬丹、雷迪克)，都很可能出現相對的低迷。

3.近五場比賽，快艇的一共出現133次的團隊助攻，失誤上只有62次，助攻失誤比為2.14，代表快艇能完成2.14次助攻並得到分數，球隊才會發生一次失誤丟失球權，進攻效率相當好；但本賽季，當保羅、葛瑞芬同時沒有出現在場上時，快艇各種陣容組合的助攻失誤比，降到了1.52左右，本場比賽快艇在進攻端的傳輸效率上，等於是一個打七折左右的狀況(1.52/2.14=0.71，約七折)。

保羅前場傷退，他的缺陣影響力遠大於葛瑞芬的缺陣。(美聯社資料照)

快艇進攻上無法針對灰狼防守弱點來打

灰狼前場被馬刺逆轉，不過半場得到71分，也確實讓強權馬刺嚇了一跳，近期，灰狼仍會有很多年輕球隊的問題，包括失誤以及得分一當機就全體打擺子等老問題，但近期灰狼六場比賽讓分盤過了五場，表現上並不是完全沒有競爭力。目前灰狼防守端的大問題，來自於球員雖積極，但對於後場球員的切入破壞、具有單打能力的高個球員這兩點沒有太好的抵抗力，有趣的是，本場比賽快艇在現有陣容上，比較難針對灰狼的這兩個防守弱點來打。

後場球員切入破壞：

灰狼防守上，盧比歐對於對手擋拆戰術的防守能力一直都相當不錯，但因為威金斯、拉文兩人的防守都不算好，灰狼往往較無法限制對手的切入搶分，但本場比賽將擔任控衛的費爾頓，隨著有些年紀與本身打法跟保羅不同，最多就是切入後傳球為主，而里佛斯雖有進步，但出手選擇上仍有問題，灰狼本場比賽面對到快艇，較不容易被切爆。

具單打能力的高個子球員：

近期不論輸贏，都還是會看到灰狼擋不住這類型的球員，包括面對雷霆時他們的替補大前鋒肯特再度拿下20分以上的分數，以及像是本季狀態並不算好的小牛靈魂人物諾威斯基，在對陣灰狼時都有18分以上的得分表現，汀與唐斯雖有不錯的護框意識，但單防能力還是比較差些，本場比賽快艇因少了葛瑞芬，在這個點上將只剩下史派特斯勉強可強攻灰狼的這個弱點。

灰狼近期表現評比 交易風聲反讓盧比歐奮起

灰狼本季戰績仍無起色，目前也傳出可能交易當家主控盧比歐的風聲，不過前場比賽盧比歐拿下21分、14助攻，在場上可以說反而有更積極的表現，來宣是自己不想被交易的心態，而可以發現，因為替補控衛杜恩近期組織性打不出，教練席博多也直接給與盧比歐更多的上陣時間去打，近期雖然盧比歐無法讓他的三分線命中率有所提升，但其實每場比賽都幾乎可以交出雙十左右甚至以上的成績，更多的切入破壞、買犯規，隊友更多的與其配合，灰狼目前在這個可能原有陣容將要解體的當下，反而給人一種團結感。

其他考量

1.快艇本場比賽除保羅、葛瑞芬外，還將缺少W.強森，將影響到快艇板凳的防守力度。

2.快艇本季是讓對手在禁區內出手比例最低的隊伍，關鍵就在於D.喬丹的嚇阻力，讓內線球員不會硬去挑戰喬丹的防守，灰狼本場比賽唐斯、汀都有中距離甚至三分線能力，可以避免去硬碰這個難打的點。

3.保羅缺陣下，過去快艇都相當依賴最佳第六人J.克勞佛的跳出，但近五場比賽克勞佛持續低潮，近期已經連續五場比賽得分未上雙。

上一次保羅缺陣就開啟一段六連敗的快艇，本場比賽即使贏球，在還有一定的讓分壓力下，相對不看好能贏下讓分盤，推薦灰狼的受讓過盤。

(中時電子報)