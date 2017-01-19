美總統就職系列報導（5）川普來了：不信環保警告 堅持利益優先

環保意識抬頭,美國在過去增加相當多風力發電機組，在未來這種榮景就不會再有。(圖/美國能源信息管理局)

即將擔任美國總統的川普，對於許多環保人士而言是個絕對不利的消息。川普在競選其間，曾多次指責許多環境警告都是危言聳聽，他直接認定全球暖化是騙局。環保團體擔心，他在當選後就會推翻在2016年簽署的全球氣候公約《巴黎協定》。

川普在選舉期間，喊出了「產業全面復甦」的口號，包括製造業、煤礦業、石油業都被列入。這些訴求對當地選民相當有效，大選結果顯示，美國25個產煤州裡，川普幾乎都大勝，石油與天然氣產地同樣如此。此外為了增加投資誘因，他很可能放寛許多環保標準，這些都是環保人士極為擔心的。

不過平心而論，他的言行在共和黨當中並不奇怪，前總統小布希為了保障石油業，就推翻了柯林頓政府時期同意的《京都議定書》，因此川普推翻《巴黎協定》也是預料之內。只是比小布希更嚴重的是，川普在當選總統前，並沒有任何公職的經驗，他是真正意義的「素人總統」。一直是以房地產開發商、娛樂場投資者的角度在看世界。因此在他的觀念中，製造與消費才是最重要的，他希望更多的人口與更多的消耗，才能成就更多的繁榮。在選前，他曾經說「氣候變遷並非最重要的問題」，甚至說「全球暖化概念是由中國大陸發明，主要目的是要降低美國製造業的競爭力」等匪夷所思的言論，再再顯示製造-消費經濟為導向的中心思想。更令人無語的是，川普直接任命溫室效應反對論者普魯特（Scott Pruitt）做為環境保護部長，普魯特曾帶領公營事業對抗環保署，並且阻擋過歐巴馬總統的減碳法規，與其說他是環保部長，不如說是「不環保部長」。

雖然多數意見都對美國未來的環保很悲觀，但也有人認為，川普不是對環保刻意敵對，他只是不再優待環保產業。假如節能減碳、綠能科技能具備優勢與利潤，川普應該不會橫加阻攔。相對的，以環保為主要訴求的民主黨，雖然確實推動大量的環保政策，但是只對自己喜歡的低碳能源有興趣，民主黨只支持太陽能與風能，卻忽略了太陽能、風能造成的環境影響；風力發電對於遷徙鳥類、蝙蝠都會造成傷害，而集熱式太陽能發電廠，每年都會燒死上千隻的鳥類。相對的，同樣是低碳能源的核能發電，民主黨顯得興趣缺缺，甚至偏向反對；比如民主黨長期執政的紐約州，就已經決定要將印地安角核電廠給關閉，改由天然氣發電來取代，但是天然氣發電勢必大幅增加溫室氣體的排放，民主黨就視而不見了。

太陽能發電也是很流行的綠能，但是圖中這種集熱式太陽能發電，經常燒死飛掠此處的鳥類，以大型猛禽為主，成了生態浩劫。(圖/美國能源信息管理局)

因此，一向以利益來評估價值的川普執政後，核能可能反而有新生的機會。美國核能協會(NEI)的營運長瑪莉亞．柯斯尼克(Maria Korsnick)就相信川普執政將可擴大美國核能產業競爭力，她說，目前核能電廠於是唯一可提供無碳發電的能源，能量最強大也是供電最穩定，並且提供全美逾45萬個優質工作機會。美國在過去20年，核能研究開發都處於停頓的階段，並不是能力不及，而是政治因素。她希望在川普當選後，能解除對於核能的研究限制。

紐約州宣布停用印地安角核電廠，改以天然氣發電取代，造成的排碳量增加問題也引起爭議。(圖/印地安角核電廠)

而且，川普很難兌現每一張產業復興競選承諾，雖然他選前喊出要讓「煤礦業100％復甦」，但是目前美國的燃煤電廠因為虧損而關閉了數百座，還有更多燃煤電廠即將關閉，這些關閉的燃煤電廠是經濟效益過低，而不是環保抗爭導致。燃煤電廠是煤炭最大的消耗者，在煤炭需求量不多的情況下，川普沒有理由再重開採煤礦。而且在美國，鑽掘石油與開發頁岩氣都比煤礦場的經營更有利潤，投資者是不會將資金供給沒有賺頭的煤礦業。美國電力公司（AEP）執行長阿金斯（Nick Akins）就直接表示，無論誰入主白宮，煤礦業都不可能起死回生。

川普競選時喊出要振興煤礦業的口號，但是恐怕不能如願，美國採購國外煤礦都比自己重開來的划算。圖為中美洲哥倫比亞的露天煤礦。(圖/美聯社)

總之，環保人士可能要改變策略，不要再用道德去推廣環保意識，而是改以利潤做為宣傳重點，在川普時代到來以後，成熟的環保產業應該還有發揮的空間，比如特斯拉電動車、核能發電，以及節能省油車。相對的，需要大片土地的太陽能發電、風力發電可能就要面對現實，無法再美國政府爭取到優惠和補貼，一切都要自立自強。

(中時電子報)