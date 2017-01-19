全球劇場人盛會 2017世界劇場設計展在台灣
全球劇場人盛會、4年一度的世界劇場設計展（World Stage Design，簡稱WSD），2017年首度在台舉行。由台灣技術劇場協會與台北藝術大學聯合舉辦，動員組織國際評審團隊，自全球660件作品中選出180件作品作為展覽內容，其中有37件是台灣作品，將於7月在台北藝術大學關渡美術館中展出。
台灣技術劇場協會理事長劉培能表示，世界劇場設計展是全球唯一的劇場設計展，「劇場人可在這展會中交流彼此，也可以看到各國劇場藝術的發展趨勢，包括燈光、舞台和服裝設計等，今年也可看到罕見的非洲、東南亞地區劇場製作。」
劉培能表示，從這次徵件作品可看到40歲以下年輕創作者的創意，「未來的劇場設計，創意會是最重要的事情，就算製作預算不夠，只要有好的創意，就能以燈光和舞台設計為戲加分。」
劉培能以這次入選燈光設計作品的高雄春天藝術節《茶花女》為例，「在有限的製作預算下，透過燈光的設計安排，也能變換出豐富的視覺背景效果。」
「世界劇場設計展」由聯合國教科文組織結盟的國際劇場組織（OISTAT）發起，自2005年開始舉辦，首屆在加拿大多倫多、第二屆在韓國首爾、第三屆於英國威爾斯，台灣為第四屆。國際劇場組織會員分佈全球50個國家，台灣技術劇場協會也是會員之一。
「世界劇場設計展」以劇場設計師的舞台、服裝和燈光設計為徵件主題，以社會人士和學生區分為「專業設計師」和「新銳設計師」兩個組別，選出名次將由評審視情況訂定。2017世界劇場設計展將於7月1日至9日展出，並於7月5日舉行頒獎典禮。
(中時)
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