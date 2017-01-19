猴年最後一場戲 紙風車到高雄「武松打虎」
膽小的武松遇上多才多藝的老虎，最後他們如何變成好朋友呢？紙風車劇團代表作《武松打虎》要到高雄仁武高中演出了！在猴年即將結束之前，由臺灣企銀獨家贊助公益演出，邀請大小朋友一起免費看好戲、過好年。
臺灣企銀董事長朱潤逢表示，他是高雄美濃人，贊助公益演出，是始於回饋地方鄉里的渴望，也是認同紙風車劇團長年下鄉巡演的理念，「歡迎高雄同仁、鄉親看戲，希望透過這次活動，讓鄉親在家就能看到國家劇院規格的演出，帶給更多孩子歡樂。」
紙風車劇團團長任建誠表示，《武松打虎》取材中國經典文學《水滸傳》，結合傳統戲曲、雜耍、熱鬧歌舞場面，重述景陽崗上吃人虎故事，有別於原作英勇的武松打虎，劇中的武松較為矮小、也膽小，在台下小朋友的鼓勵下才重拾自我價值。劇情也會結合當下時事，討論環保、動物保育等話題，頗受親子喜愛，自1998年推出以來，每年演出30多場，已是紙風車劇團代表作。
任建誠表示，《武松打虎》的金碧山水舞台是他的設計，「這齣戲有許多歌曲朗朗上口，其中又以全場小朋友協助武松尋找老虎的段落最為生動有趣，還有劇末演員帶著小朋友跟爸媽說我愛你的段落最為感人。」
這是紙風車劇團2016年度至今的第296場演出，也是猴年結束前的最後一場演出。任建誠表示，當年製作《武松打虎》是12齣生肖系列之一，適逢雞年即將到來，紙風車劇團現也正在重整生肖系列「雞」的《雞城故事》，預計今年再和觀眾見面。《武松打虎》1月22日晚間7點將在高雄仁武高中演出。
(中時)
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