川普：當了總統會繼續推文
美國總統當選人川普在福斯新聞頻道（Fox News）今天播出的訪談中說，他未來將挑選一些媒體代表進入總統新聞簡報室，但他不會將簡報至移出白宮之外。
選戰期間不斷在推特上發文的川普並說，他在20日就職後，計畫繼續推文。
他說：「我並不喜歡推文，我有其他事情可以做，無奈媒體非常不誠實，新聞界非常不誠實，所以推特成了我唯一可以反制的管道。」
川普自去年11月贏得總統大選以來，不斷推文，內容經常是反擊批評者。 川普團隊曾商討，將記者會舉行地點由窄小的白宮西廂簡報室改到舊行政大樓，那也是白宮建築群之一。
川普在今天播出的訪談中說：「媒體譁然，我於是說，『還是別搬了』，但有些記者就進不去了。」
「想進簡報室的記者太多了，我們不得不挑選可以進去的人。」1060119
(中央社)
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