推廣氫能車 豐田等13大廠組新團體
日本豐田汽車、法國液化空氣財務（Air Liquide Finance）等13家汽車、能源大廠在瑞士達佛斯宣布成立利用氫能的新團體，將來要共享研究成果。
豐田汽車（Toyota）、BMW等13家汽車、能源大廠等在瑞士時間17日利用參加在達佛斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）會議，宣布成立促進利用氫能的新團體「氫能協會」。
相較於電動車（EV），燃料電池車（FCV）的普及較慢，這13家大廠希望藉由跨業界的合作組織扳回一城。新團體成員將來要共享研究成果，研究用途的多樣化。確保利益的方式，及讓規格標準化。
川崎重工業、南韓的現代汽車、德國BMW、法國阿爾斯通(Alstom)、英荷皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell plc)、英美資源集團（Anglo American）等參加這組織，由豐田及法國液化空氣財務（Air Liquide Finance）擔任主席。
豐田汽車的會長（董事長）內山田竹志在記者會上表示，歡迎其他企業參加。法國液化空氣財務的總裁波提耶（Benoit Potier）表示，氫能是宇宙中豐富的元素，希望能擴展用途，改善利潤。
新團體將討論加強對於具有氫能新技術的新創企業投資、推廣氫能的優點等。此外，也將向各國政府當局推薦增設重要的加氫站等基礎設施。
氫能車被視為「終極環保車」，很多汽車公司陸續開發。豐田於2014年12月全球首度上市氫能車，本田也於2016年3月開始上市氫能車。
因開發FCV耗資頗大，所以豐田與德國的BMW合作之外，本田與美國的通用（GM）、日本與德國的戴姆勒（Daimler）、美國的福特（Ford）汽車等分別合作，加強研發。1060118
(中央社)
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