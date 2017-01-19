抗議川普 示威者點火自焚重傷

當地時間周二晚，示威者疑在華盛頓的川普國際酒店外自焚，全身嚴重燒傷已緊急送醫。(圖片取自每日郵報)

川普將在20日(周五)正式宣誓就職美國第45任總統，但各界反對聲浪仍不斷，雖然大批川普支持者已率先聚在白宮外，見證歷史時刻。不過仍有許多反對者醞釀示威活動，一名示威者於當地時間周二晚，疑在華盛頓的川普國際酒店外點火自焚，全身嚴重燒傷已緊急送醫。

華盛頓位於國會山莊和白宮之間的川普國際酒店外，聚集大批示威抗議者。一名45歲男子在周二晚上9時左右，突然朝自己點火，遭嚴重燒傷，幸沒生命危險。目擊者稱，該名男子當時自己點燃成火球跑了起來，並大喊「川普」，但當局未確認其動機為何。

準總統川普即將上任，但多項最新出爐的民調顯示，大多數民眾對川普相當不滿意，媒體民調更指出，川普是至少40年來最不受歡迎的準總統，支持率不到40%。警方估計，特朗普就職當日將有2.5萬至3萬名示威者到場抗議，目前至少有26個團體申請示威許可。

(中時電子報)