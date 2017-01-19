遠東航空、一之鄉攜手關懷偏鄉 春節愛心送金門

遠東航空副總經理盧纪融（左二）至金門家扶中心送禮。圖：遠航提供

遠東航空與一之鄉攜手合作的「關懷偏鄉春節送愛心」活動，繼日前送愛心到嘉義基督教救助協會1919陪讀班及澎湖家扶中心後，遠東航空的愛心專機昨(18)日飛抵金門，由遠東航空副總經理盧紀融代表董事長張綱維致贈春節禮盒給金門家扶中心，讓他們提前感受喜慶新年氣氛，希望將幸福、平安的關懷傳達到扶助孩童的手上。

盧紀融表示，遠航與金門家扶中心合作由來已久，去年的「家點希望、轉動幸扶」扶幼助學愛心園遊會義賣活動，遠航更是主動號召全公司員工一起共襄盛舉，更貼心的是現場經由美麗的空服員親自叫賣，短短半天就募得四萬多元，當日義賣所得並全數捐贈給金門家扶中心。

遠東航空長期投入偏鄉弱勢、社會關懷公益活動，並與長期合作的優質企業一之鄉一起參與公益，此舉除了善盡企業社會責任，同時也想透過這樣的活動拋磚引玉，呼籲更多企業與個人加入愛心的行列。

金門家扶中心李桂平主仼表示，非常感謝遠東航空與一之鄉對金門家扶中心的肯定，讓家扶家庭及孩童們在農曆春節前夕，提前感受到知名企業的社會溫暖，好好過年。

(工商)