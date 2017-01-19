NBA》鵜鶘曾對老鷹中鋒霍華有興趣

老鷹隊中鋒霍華在鵜鶘隊戴維斯前灌籃。(美聯社資料照)

外媒報導，鵜鶘隊曾向老鷹隊探詢交易中鋒「魔獸」霍華的可能性。老鷹隊之前的出清動作不斷，他們把柯佛交易到騎士之後，又把換來的莫威廉斯送往金塊。在他們從交易檯面撤下霍華與米爾沙普之前，鵜鶘曾對霍華表示興趣。

根據ESPN的報導，鵜鶘陣中雖有優秀的「一眉哥」戴維斯坐鎮，他從大前鋒轉打中鋒之後，表現依然傑出，本季場均29分與12.1籃板都是生涯新高。不過鵜鶘隊擔心中鋒位置的高強度對抗正在損傷戴維斯的身體，他原本就是比較容易受傷的人，因此鵜鶘隊仍有空間尋求一個強壯的全職中鋒，讓戴維斯可以返回他比較適合的大前鋒位置。

老鷹季外與霍華簽下3年7000萬美金的合約，最後他們不打算交易霍華，但這表示鵜鶘隊也不堅持繼續使用小個子為主的陣型。

(中時電子報)