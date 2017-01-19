自小客車疑逆向釀禍 與計程車對撞1命危

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我要評比

車禍現場。（葉書宏翻攝）

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新北市板橋區縣民大道台65往土城7.6公里處18日晚間11時許發生嚴重車禍，一輛自小客車疑逆向與計程車對撞，計程車上司機及後座2名乘客受傷，其中一名40歲男性乘客傷勢嚴重，現場無呼吸心跳，送往亞東醫院急救，詳細車禍原因待進一步釐清。

(中時)