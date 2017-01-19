礦業股收高抵消跌幅 歐股漲跌互見

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彭博報導，歐洲主要股市漲跌互見，礦業類股上揚，抵消了媒體類股的下挫。

道瓊歐洲600指數漲0.65點或0.18%，報363.07點。

英國股市FTSE 100指數漲27.23點或0.38%，報7247.61點。

法國股市CAC 40指數跌6.29點或0.13%，報4853.40點。

德國股市DAX指數漲59.39點或0.51%，報11599.39點。（譯者：中央社簡長盛）1060129

(中央社)