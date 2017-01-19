MLB》A-Rod主持真人秀 幫助破產球員
《運動畫刊》曾經報導，高達78%的NFL球員與60%的NBA球員在退休之後破產或是債務纏身。對於MLB退休巨星A-Rod來說，他顯然不用操心這個問題，他是史上賺得最多薪資的棒球員，而他現在想要在螢幕上幫助這些不幸的球員。
美國CNBC頻道正籌畫一個真人實境秀，節目名稱暫定為「重返比賽」(Back in the Game)，找A-Rod來擔任主持人。節目內容在於幫助經濟拮据的退休球員，讓他們站穩腳步、走出困境，甚至開創新事業。這些球員多半在退休之後財政狀況就急速惡化，也不乏在年輕時崇尚豪奢，把千萬薪資揮霍一空的人。
名人主持的實境秀已經是多不勝數，但比起一般以娛樂為主的實境秀，或許這真的能幫助到一些球員。雖然有很多球迷不喜歡A-Rod，事實是他屢次在螢幕前展現他的機智與幽默，他有機會與NBA的歐尼爾、巴克利一樣，成為優秀的球評和主持人。
(中時電子報)
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