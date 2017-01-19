連3年破紀錄! 2016年史上最熱一年

2016年是地球史上有記錄以來最熱的一年，最驚人的是已連續第三年打破最高氣溫記錄。(圖片取自washingtonpost)

雖然周五（20日）即將就任美國總統當選人川普，不相信全球暖化，認為是騙局一場。但美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的最新數據顯示，2016年是地球史上有記錄以來最熱的一年，最驚人的是已連續第三年打破最高氣溫記錄。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）表示，2016年的地表溫度比20世紀平均的13.9°C高出0.94°C。而全球暖化的原因，除人為的溫室氣體效應外，出現聖嬰現象令太平洋釋放熱力，也是原因之一。

此外NASA也應證2016年為紀錄以來最熱一年，不過NASA戈達德太空研究所（Goddard Institute for Space Studies）主管施密特（Gavin Schmidt）表示，並不預期地球的溫度年年都會打破記錄，但全球長期暖化的趨勢相當明顯，不過今年聖嬰現象消退，估計氣溫應不會再破記錄。

(中時電子報)