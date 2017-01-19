美前總統老布希和妻子住院

美國前總統老布希（George H.W. Bush）的發言人說，老布希因肺炎住進加護病房，他的妻子芭芭拉（Barbara Bush）也在預防措施下住院。

美聯社報導，布希家族的發言人麥格拉斯（Jim McGrath）說，老布希為肺炎所引起的急性呼吸性問題住進加護病房。芭芭拉也因為出現疲勞和咳嗽症狀而採取預防措施住院。

麥格拉斯說，今年92歲的老布希對治療的反應良好，應該很快就能出院。

他說，老布希目前正在復原中，也休息的很好。（譯者：中央社簡長盛）1060129

(中央社)