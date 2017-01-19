強烈大陸冷氣團南下 晚起變天 明北部低溫10度
今日受到強烈大陸冷氣團南下，晚起氣溫下降；預測白天各地溫度，北部16-21度、中部16-25度、南部18-29度。降雨方面，東半部、北部地區及金門、馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖為多雲到晴。
隨著溫度回暖兩天後，今晚間起天氣又有一波轉變，鋒面通過後溫度降低，明天清晨開始一整天，溫度將會持續下降，北部低溫約10至13度，中南部低溫13至16度。
北部沿海受到鋒面前緣帶來水氣有短暫陣雨容易出現，不過降雨時間短，隨著鋒面後方乾冷空氣，在周六南下後，降雨情況就緩和許多，但是溫度仍然是偏低。
中部以南則是偏乾冷，少了水氣平衡溫度，在入夜後溫度將有明顯下降，日出前將是最冷的時候，空曠地區如嘉義等地請多留意清晨低溫狀況，家中有長輩朋友清早外出也需多留意保暖工作。
至於在今天空氣品質部分，19日雲嘉南及高屏地區空氣品質指標(AQI)為橘色警示(對敏感族群不健康)，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
關鍵字：天氣
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