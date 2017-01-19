法院駁回 南韓檢方無法逮捕三星李在鎔

李在鎔(中)在聽完首爾中央區法院判決後離開。(美聯社)

南韓檢方申請的三星集團李在鎔(Jay Y. Lee)逮捕令，周四遭首爾中央區法院駁回。法院聲明表示，檢方無法證明現在有逮捕李在鎔的必要。

根據路透社(Reuters)報導，法官在審理相關文件和了解到目前為止的調查情況後，認為目前很難證明有必要在現行階段逮補李在鎔，三星集團發言人未立即發表聲明。

李在鎔上周已被訊問了22個小時，周三檢方傳訊他到辦公室接受偵訊，並且將他留置一晚，等待法院判決出爐。檢方周一以李在鎔涉嫌賄賂、盜用公款和作偽證為由，向法院申請他的逮捕令。

法院的判決對三星集團來說是個好消息，自從三星集團現任會長李健熙在2014年因心臟病昏迷後，其子李在鎔就替補他成為集團實際領導者。

南韓檢方指控李在鎔為了2015年的合併案和鞏固其在三星集團的掌控權，總共給總統朴槿惠(Park Geun-hye)親信崔順實(Choi Soon-sil)底下的組織總共3,670萬美元。朴槿惠已經因和崔順實的醜聞遭國會彈劾和停職，崔順實也已經遭拘捕和法庭審判。

(中時電子報)